سرقة صندوق تبرعات على ارتفاع 2350 مترا

اتسم رد فعل متسلقي جبال في سويسرا، بالغضب والصدمة، بعد أن قام لصوص بتحطيم صندوق تبرعات تم وضعه داخل نقطة استراحة موجودة على ارتفاعات عالية، على الطريق المؤدي إلى واحدة من أصعب القمم في البلاد.

وكان الصندوق، الذي يحتوي على تبرعات لدعم ناد يحافظ على طريق التسلق الوعر على نفقته الخاصة، ويؤمن وسائل السلامة على طول الأجزاء الخطرة من الطريق، يقع على ارتفاع أكثر من 2350 مترا، على طول الطريق المؤدي إلى قمة داوبنهورن.

وقال أحد القادة في الجمعية "آي جي كليتيرشتايج" لـ "الألمانية"، إن عضوا لاحظ وقوع حادث السرقة في وقت سابق من الشهر الجاري، ورأى أنه من المحتمل أن تكون قد تمت سرقة تبرعات تقدر بعدة مئات من الدولارات كانت موجودة داخل الصندوق.

وكان قد تم وضع الصندوق المعدني عند جدار حجري بالقرب من روضة صغيرة على ارتفاع عال يستخدمها المتسلقون مكانا للراحة قبل محاولتهم الوصول إلى القمة.