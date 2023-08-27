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أحداث في صور

تدريب الحرائق

تدريب الحرائق

الدفاع المدني البريطاني يستخدم مركبة للطرق الوعرة مصممة للتعامل مع حرائق الغابات خلال معسكر تدريبي جنوب شرقي إنجلترا. «الفرنسية »

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