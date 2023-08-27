«إكس» تجذب المعلنين بخصم 250 دولارا

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، مبادرة جديدة تستهدف جذب الشركات الصغيرة للإعلان على المنصة.

وأعلنت المنصة اعتزامها تقديم خصم قيمته 250 دولارا لشركات مختارة عندما تنفق الشركة ألف دولار أو أكثر على الإعلانات الجديدة على المنصة خلال الـ 30 يوما التالية.

وقالت شركة إكس في منشور عبر الإنترنت، إنها وجدت أن أكثر من ثماني شركات من بين كل عشر شركات من عملاء المنصة، هي شركات صغيرة أو متوسطة، وهي الشريحة التي تتوجه إليها المنصة بمبادرتها الجديدة.

وأضافت الشركة أن صلاحية هذا الخصم تنتهي 31 ديسمبر من العام الذي يتم منحه فيه، وقد يتم تحديد حد أدنى للإنفاق الإعلاني للاستفادة منه.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه رغم تأكيدات ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، بشأن الأداء المالي للشركة، فإن الواقع اليوم يؤكد أن إيرادات إعلانات "إكس" تتراجع منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على الشركة في أكتوبر الماضي مقابل نحو 44 مليار دولار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في يونيو الماضي، تراجعت إيرادات إعلانات المنصة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الخمسة بدءا من أول أبريل الماضي حتى الأسبوع الأول من مايو الماضي إلى 88 مليون دولار بانخفاض 59 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وثائق داخلية للشركة اطلعت عليها الصحيفة.

وأضافت، أن توقعات مبيعات إعلانات "إكس" الأسبوعية تتراجع 30 في المائة بشكل منتظم.

كان إيلون ماسك، قد اعترف في وقت سابق، بتراجع إيرادات المنصة، حيث قال في الشهر الماضي، إن التدفقات النقدية في الشركة ما زالت سلبية نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات، وارتفاع تكلفة الديون.