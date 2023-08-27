تجارة السجاد تعاود الازدهار في أفغانستان

بائع أفغاني يرتب سجادا للبيع في متجره في كابل، وزادت صادرات السجاد الأفغاني بنسبة 30 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة، وتوجهت كميات التصدير إلى تركيا وأمريكا والإمارات وإيطاليا وأوزبكستان بمبالغ تجاوزت 7 ملايين دولار.

ولاحظ بائعو السجاد ارتفاعا ملحوظا في الصادرات المباشرة إلى أوروبا وأمريكا، وعزا ذلك إلى وجودة السجاد الأفغاني. وأكد اتحاد منتجي ومصدري السجاد على التأثير الإيجابي للمعارض الدولية في الترويج لصناعة السجاد الأفغاني المنسوج يدويا، الذي بلغت قيمة صادراته نحو 22 مليون دولار في 2022.