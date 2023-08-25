باول: "الفيدرالي" مستعد لزيادة الفائدة إذا اقتضى الأمر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم إن الفيدرالي مستعد "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر" وسيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2 في المائة.

في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أكد باول أيضا أن "خفض التضخم إلى 2 في المائة على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي أدنى من الاتجاه السائد إضافة إلى تباطؤ سوق العمل" الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند نحو 3.6 في المائة.