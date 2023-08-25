ترمب يدخل التاريخ بأول صورة جنائية لرئيس سابق

نشرت صورة جنائية لدونالد ترمب التقطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأمريكي بتهمتي الابتزاز والتآمر. وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبيه ومحدقا في الكاميرا، ستسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

ونشر ترمب صورته على "إكس"، في أول منشور له على منصة تويتر سابقا منذ يناير 2021.

وعلقت "تويتر" حساب ترمب لانتهاكه سياسة المنصة بتشجيعه حشدا من أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021 لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.