الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار والأنظار على كلمة رئيس المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1913.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:27 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة إلى 1941.30 دولار. وارتفع الذهب نحو 1.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس أمس بحسب رويترز.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس "من الممكن أن يعيد باول الذهب إلى 1900 دولار وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولارا". وأضاف "من الواضح أن قوة الدولار بمنزلة رياح معاكسة للذهب".

والدولار في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. وللحصول على مزيد من الدلائل بشأن مسار أسعار الفائدة، سوف يركز المستثمرون على تصريحات باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد المتوقعة في وقت لاحق من اليوم في ندوة سنوية اقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنج.