الجمعة المقبل .. انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في مكة المكرمة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 9 إلى 21 صفر 1445، ويشارك فيها متسابقون من 117 دولة، وتبلغ جوائزها أربعة ملايين ريال في أفرعها الخمسة.

وأوضح الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة، أنها هذا العام تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى أربعة ملايين ريال، توزع للمتسابقين في أفرعها، حيث رصدت للفائز الأول بالفرع الأول جائزة قدرها 500 ألف ريال، مؤكدا أن لجان المسابقة أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال المتسابقين البالغ عددهم 166، و50 مرافقا لهم من 117 دولة، تمت إنهاء إجراءات قدومهم للمملكة، وستقدم لهم جميع الخدمات خلال أيام المسابقة، يذكر أن المتسابقين يتم ترشيحهم من دولهم لهذه المسابقة بعد مرورهم بعدد من المراحل لتهيئتهم وإكمال استعدادهم لها.