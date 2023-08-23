الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بدعم من شركات التعدين والصحة

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، إذ قادت أسهم شركات التعدين المكاسب بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين دعمت روش السويسرية للأدوية أسهم شركات الرعاية الصحية.

وبحلول الساعة (07:00) بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، وزادت أسهم شركات التعدين 0.9 في المائة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية.

وقفز سهم روش 3.1 في المائة بعد أن نشرت شركة الأدوية السويسرية عن غير قصد بيانات تجارب لعلاجها الجديد لسرطان الرئة، وصعد المؤشر الأوسع لقطاع الرعاية الصحية 0.8 في المائة، وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 2 في المائة.