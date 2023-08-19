من «ساما» إلى الهيئة

احتضن البنك المركزي السعودي "ساما" قطاع التأمين لفترة طويلة، وأسهم في توسعه وتطوره وحوكمته بشكل فاعل، وها هو يسلمه تدريجيا للهيئة الجديدة التي ستتولى القطاع الذي يهم قطاعا عريضا من المستثمرين، وقطاعا كبيرا جدا من الناس الذين أصبحوا مرتبطين فيه خصوصا في مجالي التأمين الطبي، وتأمين السيارات.

لا بد من شهادة شكر للبنك المركزي السعودي وقد أصبحت في حل من تضارب المصالح إثر مغادرتي للقطاع المصرفي بعد أن عملت فيه أكثر من عقدين من الزمن شهدت فيهما كيف عمل ويعمل ويحافظ على متانة سمعة القطاع المالي السعودي في أكثر من مجال، وإن اتهمه البعض بالشدة والتحفظ، فإن هذا التحفظ -بعد الله- أنجانا من أزمات عصفت بالعالم أكثر من مرة، وأوصل القطاع المصرفي ـمثالا لا حصراـ إلى ما هو عليه من قوة وتقنية وملاءة يديرها السعوديون بنسبة سعودة أزعم أنها الأعلى بين كل القطاعات في المملكة. "ساما" يحتضن اليوم قطاع التقنية المالية والبنوك الرقمية و"الفنتك" والمحافظ الافتراضية وغيرها وأثق بأنها ستكبر وتنمو وتقوى مثل المصارف التقليدية، وإن كانت التقنيات أقفلت بعض الوظائف وشجعت البنوك على الاستغناء عن بعض الكفاءات، إلا أنها فتحت من الجهة المقابلة نوافذ عمل وإبداع وفرصا في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والابتكار وما يدور في فلكها.

قطاع التأمين الذي رعته الحكومة ممثلة في البنك المركزي كان من أكثر القطاعات جدلا عند نشأته الأولى لأسباب اجتماعية وثقافية سادت لفترة معينة، وهو لا يزال محل جدل وإن اختلفت أسباب النقاش، فبعد أن حلت فكرة "التأمين التعاوني" كثيرا من الإشكالات في ذهن أفراد المجتمع جاء الدور اليوم بعد انتشار التأمين على الجدل الخاص بالمواءمة بين مصالح وربحية شركات التأمين ومصالح عملائها من المواطنين والمقيمين والزائرين.

ستكون المسؤولية الجديدة والمهمة لهيئة التأمين التي يعد قرار إنشائها نقلة جديدة في الاقتصاد السعودي هي هذه المواءمة، فشركات التأمين القائمة وتلك التي ستدخل السوق ستطالب بمزيد من "إلزامية التأمين" ليس فقط في التأمين الطبي وذلك الذي يخص السيارات، بل أيضا في كثير من قطاعات الأعمال، والعملاء من الأفراد والشركات سيطالبون بعدالة التسعير أي خفض الأسعار، وزيادة المنافع، وربما إعادة النظر في صيغ العقود الحالية.

نتمنى أن تنجح الهيئة في إشاعة ثقافة التأمين وفي تقوية القطاع دون أن يكون ذلك على حساب الأسعار، هي معادلة مهمة، وسيكون من الرائع وزنها.