الأسهم اليابانية تهبط وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

أغلق مؤشر نيكاي الياباني فوق أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر بقليل اليوم إذ تأثرت معنويات المستثمرين في آسيا بالمخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي في الصين واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ونزل المؤشر نيكاي 1.5 في المائة تقريبا إلى 31309.68 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو، قبل أن يقلص بعض الخسائر لينهي الجلسة متراجعا 0.44 في المائة عند 31626.00 نقطة بحسب "رويترز".

وهبط مؤشر توبكس الأوسع 0.34 في المائة إلى 2253.06 نقطة بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 2227.62 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس قسم التداولات في فيليب سيكوريتيز اليابان "كان المستثمرون يتفاعلون فقط مع إشارات السوق السلبية.. ارتفاع العائدات العالمية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد الصيني".

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عند 4.3120 في المائة اليوم، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول بعد سلسلة من البيانات أكدت قوة الاقتصاد الأمريكي.

كما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في يوليو الذي نشر أمس أن المسؤولين منقسمون حول الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ودفع ذلك الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 146.565 للدولار. وخسر سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 0.16 في المائة.

وأنهى سهم مجموعة سوفت بنك اليوم على ارتفاع طفيف، بينما أغلق صانع معدات الرعاية الصحية تيرومو على انخفاض 2.24 في المائة. وتراجعت الأسهم المرتبطة بالسياحة حتى بعد أن أشارت البيانات إلى انتعاش قوي في السياحة في اليابان.

