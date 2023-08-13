الصين تتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسة

أعلن مجلس الدولة في الصين خطة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، ويشمل ذلك إجراءات بشأن

الضرائب والتأشيرات، وذلك في إطار سعي بكين لتعزيز الاقتصاد المتداعي.

وذكرت "بلومبيرج" أنه جاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة المركزية أن الصين تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسة وتشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مراكز بحث وتنمية في البلاد.

وأضاف البيان أن الخطة تنص على المساعدة في تسريع العمل على المشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية الحيوية، وتعزيز مجالات التجربة لخدمات الاتصالات.

وأوضح البيان أنه سيتم تشجيع الشركات الأجنبية المؤهلة على إقامة وحدات استثمار ومقرات إقليمية.

وأشار البيان إلى أن الصين ستجعل عملية التقديم للحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح السكن أكثر سهولة للعاملين في الشركات الأجنبية.