"معادن" تربح 351 مليون ريال في الربع الثاني .. تراجعت 91.3 %

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، تحقيق 351 مليون ريال صافي ربح في الربع الثاني من 2023، متراجعة 91.3 في المائة عن الربع الثاني من 2022.
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الإيرادات
|
6,966,269,838
|
11,876,156,403
|
-41.34
|
8,045,093,113
|
-13.41
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
1,615,854,461
|
6,157,993,536
|
-73.76
|
1,585,630,582
|
1.91
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
843,393,595
|
5,553,772,327
|
-84.81
|
930,206,136
|
-9.33
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
350,941,901
|
4,028,117,244
|
-91.29
|
419,418,967
|
-16.33
|
إجمالي الدخل الشامل
|
332,019,071
|
4,028,111,965
|
-91.76
|
455,654,241
|
-27.13
|
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
15,011,362,951
|
20,790,237,004
|
-27.8
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
3,201,485,043
|
10,042,057,546
|
-68.12
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
1,773,599,731
|
8,816,151,632
|
-79.88
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
770,360,868
|
6,200,039,118
|
-87.57
|
إجمالي الدخل الشامل
|
787,673,312
|
6,303,289,699
|
-87.5
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
45,882,699,196
|
45,069,189,616
|
1.8
|
ربحية (خسارة) السهم
|
0.21
|
1.68
|
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
• انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية متضمنة مخصص خسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 40 في المائة.
• ارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 116 في المائة.
• ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 86 في المائة بسبب الزيادة في معدلات السايبور واللايبور.
• انخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن بنسبة 59 في المائة.
• ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل ورسوم الامتياز بنسبة 2 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة التي قابلها جزئيا انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل نتيجة لانخفاض الربحية.
قابل هذا الانخفاض في صافي الربح جزئيا:
• ارتفاع الكميات المبيعة لكافة المنتجات ماعدا الأمونيا والألمنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة.
• انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 6 في المائة نتيجة الانخفاض في تكاليف المواد الخام التي قابلها جزئيا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
• انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 17 في المائة.
• ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 5.1 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.
• ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى بنسبة 164 في المائة.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|
تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
• انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.
• ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 10 في المائة.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية متضمنة مخصص خسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 14 في المائة.
• ارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 54 في المائة.
• انخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن بنسبة 21 في المائة.
• ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل ورسوم الامتياز بنسبة 80 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة التي قابلها جزئيا انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل نتيجة لانخفاض الربحية.
قابل هذا الانخفاض في صافي الربح جزئيا:
• ارتفاع الكميات المبيعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والمنتجات المدرفلة المسطحة.
• انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 17 في المائة نتيجة الانخفاض في تكاليف المواد الخام والتكاليف التشغيلية التي قابلها جزئيا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
• ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بنسبة 6 في المائة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.
• انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 8 في المائة بسبب ارتفاع رسملة تكلفة التمويل العائدة للمشروع الرأسمالي.
• ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى بمقدار 32.3 مرة.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
• انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب.
• ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 10 في المائة بسبب الزيادة في تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع حجم المبيعات التي قابلها جزئيا انخفاض في تكاليف المواد الخام.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية متضمنة مخصص خسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 27 في المائة.
• ارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 121 في المائة.
• ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 96 في المائة بسبب الزيادة في معدلات السايبور واللايبور.
• انخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن بنسبة 51 في المائة.
قابل هذا الانخفاض في صافي الربح جزئيا:
• ارتفاع الكميات المبيعة لكافة المنتجات ماعدا الألمنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة.
• انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 24 في المائة.
• ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 7.1 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.
• ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى بنسبة 137 في المائة.
• انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل ورسوم الامتياز بنسبة 9 في المائة نتيجة لانخفاض الربحية التي قابلها جزئيا رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
نتيجة لإعادة التصنيف الاختياري، كما في 30 يونيو 2022، قامت المجموعة بإعادة تصنيف اختياري لبند "احتياطي تحوط التدفق النقدي العائد إلى حملة الأسهم العادية للشركة الأم" من "الأرباح المبقاة" وعرضه ضمن "الاحتياطيات الأخرى" ليتم عرضه بشكل أفضل. تم إعادة عرض معلومات المقارنة كما في 1 يناير 2022 لتتوافق مع العرض الجديد.
|
معلومات إضافية
|
نتيجة لإصدار أسهم مجانية، كما تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية في 7 يونيو 2023، تم استخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية بعد إصدار الأسهم المجانية (3,691,773,438 سهم) لاحتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة للسهم العادي من العمليات المستمرة لجميع الفترات المعروضة.
|
الملفات الملحقة
أضف تعليق