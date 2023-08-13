"معادن" تربح 351 مليون ريال في الربع الثاني .. تراجعت 91.3 %

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى

تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: • انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب. • ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية متضمنة مخصص خسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 40 في المائة. • ارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 116 في المائة. • ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 86 في المائة بسبب الزيادة في معدلات السايبور واللايبور. • انخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن بنسبة 59 في المائة. • ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل ورسوم الامتياز بنسبة 2 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة التي قابلها جزئيا انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل نتيجة لانخفاض الربحية. قابل هذا الانخفاض في صافي الربح جزئيا: • ارتفاع الكميات المبيعة لكافة المنتجات ماعدا الأمونيا والألمنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة. • انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 6 في المائة نتيجة الانخفاض في تكاليف المواد الخام التي قابلها جزئيا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع حجم المبيعات. • انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 17 في المائة. • ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 5.1 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع. • ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى بنسبة 164 في المائة.