إندونيسيا تدعو "آسيان" لتحقيق هدف السوق الموحدة

قال ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي، إنه يتعين على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تحقيق رؤيتها في أن تصبح سوقا موحدة من أجل تعزيز مكانتها كمركز للنمو الاقتصادي.

ونقلت اليوم وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء عن الوزير قوله أمس: "نود أن نشهد ظهور آسيان كسوق موحدة".

وأعرب حسن عن أمله في أن تضاعف الآسيان، من خلال تحولها إلى سوق موحدة، حجم تجارتها، مضيفا أنه سيسلط الضوء على هذه المسألة خلال الاجتماع الـ 55 لوزراء الاقتصاد لآسيان والاجتماع ذي الصلة في سيمارانج بجاوة الوسطى.

وأضاف: "تشهد رابطة آسيان معدلا قويا وملحوظا للنمو الاقتصادي. نريد زيادة تعزيز هذا الاتجاه على أمل ظهور آسيان كمركز للنمو الاقتصادي".