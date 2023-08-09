القيمة السوقية لـ"نوفو نورديسك للأدوية" تقفز 60 مليار دولار في يوم

اشتد السباق بين شركتي إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة ونوفو نورديسك الدنماركية للأدوية على لقب أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية والذي تحمله حاليا الشركة الفرنسية.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة الدنماركية أمس الثلاثاء بنحو 60 مليار دولار إلى حوالي 423 مليار دولار، في حين تقدر القيمة السوقية للشركة الفرنسية بنحو 442 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الشركة الدنماركية التي تخصصت في البداية في إنتاج أدوية السكري، أصبحت مفضلة لدى المستثمرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية بفضل أدوية السمنة، بما في ذلك عقار ويجوفي للتخسيس.

ومنذ نهاية 2020، ارتفعت قيمة سهم نوفو نورديسك ثلاث مرات لتتجاوز قيمتها السوقية شركات أوروبية كبرى مثل نستله وأيه.إس.إم.إل.

وقفز سهم نوفو نورديسك أمس بأكثر من 19 في المائة وهو أكبر ارتفاع يومي للسهم في تاريخ الشركة، بعد أن أظهرت دراسة طال انتظارها نجاح عقار ويجوفي في تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات.