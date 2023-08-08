شركات الطيران تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة .. حركة الركاب نمت 31% خلال يونيو

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في جنيف اليوم إن شركات الطيران حققت في شهر يونيو نموا بنسبة 31 في المائة في حركة الركاب على أساس سنوي.

وبحسب "الألمانية"، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن العمليات العالمية فى النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 47.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 .

وتابع "على المستوى العالمي، وصلت الحركة الجوية الآن إلى 94.2 في المائة من مستويات ما قبل كوفيد".

وقال إن الطائرات كانت ممتلئة بشكل خاص في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 14 في المائة بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا بنسبة 128.1 في المائة في عدد الكيلومترات التي قطعها الركاب في يونيو الماضي مقارنة بيونيو 2022 .