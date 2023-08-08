تبدأ من 537 ألف ريال .. إتاحة الحجز والبيع لـ 3 مشاريع سكنية في خزام

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، 3 مشاريع سكنية في ضاحية خزام الواقعة في شمال العاصمة ، التي ستوفر 745 وحدة سكنية جديدة ممتدة على مساحة 103 آلاف م2، والمصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتبدأ أسعارها من 537 ألف ريال للوحدة.

وشملت المشاريع التي أطلقتها، مشروع "عوالي النرجس" البالغ مساحته 43,896 ألف متر مربع، وبعدد 200 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "شقق" و "شقق دوبلكس"، وبمساحات ما بين 180 - 300 م2، وذلك بالشراكة مع شركة الرائم للتطوير العقاري، ومشروع "خزام ريفييرا" الذي يمتد على مساحة 49,699 ألف متر مربع، موفرا 260 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "شقق"، تتراوح ما بين 138 - 193 م2، بالشراكة مع شركة العجلان ريفييرا، إضافة إلى مشروع "نسيم خزام" الذي يمتد على مساحة 53,950 ألف متر مربع، موفرا 286 وحدة سكنية من نوع "شقق" بمساحات ما بين 158 - 199 م2، بالشراكة مع شركة طراز العربية.

وتمتد ضاحية خزام على مساحة 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق من مساجد ومرافق تعليمية، وصحية، وترفيهية، كما يتخللها 3 ملايين م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، لتحقق نمط حياة صحي ومميز وتقدم أسلوبا عصريا للسكن شمال العاصمة الرياض.