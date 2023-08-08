أسعار النفط تتراجع بعد مخاوف الطلب بفعل بيانات ضعيفة من الصين

تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين تراجعت بقدر أكبر مما كان متوقعا في يوليو في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب شح الإمدادات المتوقع.

وبحسب "رويترز" انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.34 في المائة إلى 85.05 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:41) بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.31 في المائة إلى 81.69 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات اليوم انخفاض واردات الصين من النفط الخام 18.8 في المائة على أساس شهري في يوليو مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك فإن إجمالي شحنات النفط الخام الواردة إلى الصين بلغ 43.69 مليون طن في يوليو بما يعادل 10.29 مليون برميل يوميا.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 14.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو، فيما تقلصت الواردات 12.4 في المائة، وذلك في أسوأ أداء لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فبراير 2020.

وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، لا يزال بعض المحللين يشعرون بالتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الصين في الفترة من أغسطس إلى أوائل أكتوبر في ظل ارتفاع معدلات تكرير النفط.

