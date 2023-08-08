تراجع صادرات الصين 14.5% في يوليو ونزول الواردات 12.4% على أساس سنوي

أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 14.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، فيما تقلصت الواردات 12.4 بالمئة، وذلك في أسوأ أداء لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فبراير شباط 2020.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد توقع تراجعا 12.5 بالمئة في الصادرات وخمسة بالمئة في الواردات.

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم.

