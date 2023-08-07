دازون تقترب من الحصول على حقوق بث الدوري السعودي

قال موقع ذا أثليتيك إن منصة دازون للبث اقتربت من الحصول على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا لمدة عام.

وأضاف التقرير أن دازون دخلت في مفاوضات مع شركة إي.إم.جي من أجل بث البطولة في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح ذا أثليتيك أنه من المتوقع بث جميع مباريات النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى بث حي لثلاث مباريات في كل جولة.

وبات الدوري السعودي جاذبا لنجوم كرة القدم الأوروبية منذ انتقال رونالدو إلى النصر نهاية العام الماضي.

وضم الاتحاد بطل الدوري لاعبين بارزين هذا الصيف من بينهم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد ونجولو كانتي من تشيلسي، كما تعاقد غريمه الأهلي مع إدوار مندي حارس تشيلسي وروبرتو فيرمينو قادما من ليفربول.

ونجح النصر في ضم مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان وسيكو فوفانا لاعب لانس وأليكس تيليس الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد ضمن صفقات أخرى كبيرة للأندية السعودية.

ورحل جوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق لينضم إلى المدرب ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

وينطلق الدوري يوم الجمعة المقبل.