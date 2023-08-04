الدولار ينخفض من أعلى مستوى في أربعة أسابيع

انخفض الدولار من أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام نظرائه الرئيسيين اليوم إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الذي قد يؤثر في مسار حركة أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجل الجنيه الإسترليني زيادة طفيفة بعدما عوض الخسائر التي مني بها في أعقاب قرار بنك إنجلترا (المركزي) برفع الفائدة ربع نقطة مئوية أمس .

وحوم الين قرب متوسط نطاق تداولاته في الأسبوع الجاري في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون قياس مدى قبول بنك اليابان (المركزي) لارتفاع العوائد في أعقاب تعديل مفاجئ في سياسة البنك الأسبوع الماضي بحسب رويترز.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مع انتعاش أسواق الأسهم الصينية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.07 % إلى 102.38 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وكان المؤشر قد سجل أمس الخميس أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو تموز عند 102.84 لكنه فقد قوته الدافعة في وقت لاحق مع اقتراب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري اليوم الجمعة.

لكن الدولار ارتفع إلى 142.64 ين مدعوما بزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوى في حوالي تسعة أشهر عند 4.198 % الليلة الماضية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.17 % إلى 1.27305 دولار بعدما هبط إلى 1.2620 دولار أمس للمرة الأولى منذ 30 يونيو بعد قرار بنك إنجلترا وذلك على الرغم من تحذيره من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة. وزاد اليورو 0.06 % إلى 1.09585 دولار.

