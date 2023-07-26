قال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم أن البنك سيستمر في مراقبة البيانات الاقتصادية ويستخدم جميع الأدوات للحد من التضخم.
وأكد باول أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة معتدلة. مضيفا: "ما زلنا نشهد نموا قويا في الوظائف".
وفي شأن الاجتماعات المقادمة قال: "لم نتخذ أي قرار بعد بشأن الاجتماعات المقبلة، سنراقب البيانات الاقتصادية عن كثب وإذا لزم الأمر سنقوم برفع الفائدة من جديد".
وقال رئيس الفيدرالي: "نتوقع رفع أو تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل".
مشيرا إلى أن التضخم الأساسي ما زال مرتفعا وأعلى من المستهدف.
وأشار باول إلى أن القطاع المصرفي ما زال قويا ومرنا.
باول: سنستخدم جميع الأدوات للحد من التضخم
قال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم أن البنك سيستمر في مراقبة البيانات الاقتصادية ويستخدم جميع الأدوات للحد من التضخم.
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