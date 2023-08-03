"سابك" تربح 1.18 مليار ريال في الربع الثاني .. تراجعت 85 %

تراجعت أرباح الربع الثاني من 2023 للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بنسبة 85 في المائة عن الربع المماثل من 2022، حيث حققت صافي ربح بلغ 1.18 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام السابق.

وأرجعت "سابك" سبب ذلك، لاستمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض في الكميات المباعة، ما أدى لانخفاض حاد في إجمالي الربح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب، على الرغم من انخفاض تكلفة مواد اللقيم وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.