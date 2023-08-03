"سابك" تربح 1.18 مليار ريال في الربع الثاني .. تراجعت 85 %

تراجعت أرباح الربع الثاني من 2023 للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بنسبة 85 في المائة عن الربع المماثل من 2022، حيث حققت صافي ربح بلغ 1.18 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام السابق.
وأرجعت "سابك" سبب ذلك، لاستمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض في الكميات المباعة، ما أدى لانخفاض حاد في إجمالي الربح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب، على الرغم من انخفاض تكلفة مواد اللقيم وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الإيرادات
|
37.17
|
55.98
|
-33.6
|
39.69
|
-6.35
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
5.37
|
15.09
|
-64.41
|
5.68
|
-5.46
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
1.43
|
10.25
|
-86.05
|
1.69
|
-15.38
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
1.18
|
7.93
|
-85.12
|
0.66
|
78.79
|
إجمالي الدخل الشامل
|
1.2
|
6.57
|
-81.73
|
0.93
|
29.03
|
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
76.86
|
108.62
|
-29.24
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
11.06
|
28.57
|
-61.29
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
3.12
|
19.72
|
-84.18
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
1.84
|
14.4
|
-87.22
|
إجمالي الدخل الشامل
|
2.13
|
14.02
|
-84.81
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
176.78
|
180.66
|
-2.15
|
ربحية (خسارة) السهم
|
0.61
|
4.8
|
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|
شهد الاقتصاد العالمي استمرار في التباطؤ نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض في الكميات المباعة
نتيجة لذلك، كان هناك انخفاض حاد في إجمالي الربح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب (EBIT)، على الرغم من انخفاض تكلفة مواد اللقيم وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
على أساس سنوي، انخفضت حصة (سابك) في نتائج المشاريع المشتركة غير التكاملية والشركات الزميلة بشكل ملحوظ.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|
تعرضت الأسواق الرئيسة لشركة (سابك) لانخفاض مستمر في الطلب وزيادة المعروض لمعظم منتجات الشركة، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع، والذي قابله جزئيا انخفاض في تكلفة اللقيم.
نتيجة لذلك، انخفض إجمالي الربح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب (EBIT) بمقدار معتدل مقارنة بالربع السابق.
في الربع الثاني، أثرت بشكل إيجابي إعادة تقييم المكاسب في حقوق الخيارات المتعلقة باتفاقيات المشاريع المشتركة على نتائج الشركة المالية، ما أدى إلى زيادة صافي الدخل مقارنة بالربع السابق.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
شهد الاقتصاد العالمي استمرار في التباطؤ نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض في الكميات المباعة.
نتيجة لذلك، كان هناك انخفاض حاد في إجمالي الربح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب (EBIT)، على الرغم من انخفاض تكلفة مواد اللقيم وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفضت حصة (سابك) في نتائج المشاريع المشتركة غير التكاملية والشركات الزميلة مقارنة بالعام السابق. وقابل هذا التأثير السلبي إعادة تقييم مكاسب حقوق الخيار المتعلقة باتفاقيات المشاريع المشتركة وانخفاض مصاريف الزكاة والضرائب. وبالتالي، انخفض صافي الدخل مقارنة بالعام السابق.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية مع عدم التأثير على الدخل من العمليات وصافي الدخل.
|
معلومات إضافية
|
مرفق بيان وعرض تقديمي حول نتائج الربع الثاني من عام 2023 إضافة إلى مستجدات الممارسات البيئية
والاجتماعية والحوكمة في (سابك)
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