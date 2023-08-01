رقم قياسي لصادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين عبر خطوط الأنابيب

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاق جازبروم وصول صادراتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين أمس إلى مستوى قياسي جديد، دون الكشف عن كميات الغاز التي ضختها عبر خط باور أوف سيبريا إلى الصين.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان نشرته جازبروم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام القول إن الكميات التي تم ضخها تزيد على الكميات المتعاقد عليها.

وأشارت بلومبيرج إلى أن كميات الغاز التي يتم ضخها عبر خط باور أوف سيبريا تتزايد باطراد ومن المتوقع وصولها إلى 38 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2025.

ومن المقرر أن تزيد الكميات التي يتم ضخها عبر الخط الحالي عن 20 مليار متر مكعب، مقابل 15.5 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب خفض الصادرات إلى أوروبا.