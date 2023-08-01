أمريكا: من المحتمل عودة روسيا إلى اتفاق الحبوب

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد اليوم إن الولايات المتحدة توصلت إلى معلومات بأن روسيا مستعدة للعودة إلى محادثات اتفاق سمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكننا "لم نر أي دليل على ذلك حتى الآن".

وانسحبت روسيا من الاتفاق في 17 يوليو. وقالت جرينفيلد إنه إذا أرادت روسيا نقل الأسمدة إلى الأسواق العالمية وتسهيل المعاملات الزراعية "سيتعين عليهم (الروس) العودة إلى هذ الاتفاق"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت دون أن تسهب في التفاصيل "لاحظنا مؤشرات على أنهم قد يكونون مهتمين بالعودة إلى المناقشات. لذا سننتظر حتى نرى مدى احتمال حدوث هذا بالفعل".