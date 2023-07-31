مانشستر يونايتد يمدد الشراكة مع أديداس بـ 1.1 مليار دولار

أعلن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإاثنين تمديد الشراكة مع أديداس لمدة عشرة أعوام مع ضمان الحصول على الأقل على 900 مليون جنيه استرليني (1.16 مليار دولار).

وبحسب "الفرنسية" قال يونايتد إن الصفقة التي تأتي قبل انطلاق موسم 2023-2024 الشهر المقبل، ستضمن التعاون مع أديداس حتى يونيو 2035.

وسيعود مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا العام، وسيرتبط حصول النادي على جزء من المبلغ السنوي بالمشاركة في هذه المسابقة القارية.

ولا يزال يونايتد في مباحثات لبيع النادي بعدما أعلنت عائلة جليزر المالكة عرضه للبيع العام الماضي.