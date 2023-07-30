«دوكسوري» يضرب الصين .. والسكان يحاولون إزالة الآثار

شهدت الصين فيضانات في الشمال نتيجة إعصار دوكسوري أمس مع توقع هطول أمطار قياسية في بكين.

ويعمل السكان في الجنوب على إزالة آثار الإعصار رغم اقتراب عاصفة أخرى قبالة الساحل.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن المركز الوطني للأرصاد الجوية أبقى على التحذير باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في البلاد، من العواصف المطيرة.

ودوكسوري إحدى أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ أعوام، ودفعت الآلاف إلى إخلاء منازلهم في إقليم فوجيان الجنوبي وأحدثت دمارا في المناطق الساحلية متجهة صوب الشمال والمناطق الداخلية. واجتاحة الفلبين وتايوان قبل أن تصل إلى الصين يوم الجمعة، وفق ما ذكرت "رويترز".

ورغم أن السلطات خفضت تصنيف دوكسوري من إعصار إلى عاصفة، إلا أن مكتب الأرصاد الجوية أبقى على التحذير الأحمر مع هطول الأمطار الغزيرة في مختلف الأقاليم، خاصة المناطق الشمالية مثل خبي وبكين وشانشي وخنان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن من المرجح أن تشهد العاصمة أمطارا قياسية في حين أن المدن في إقليم خبي الذي يحيط ببكين غارقة في المياه. وذكر تلفزيون محلى أن 209 محطات للأرصاد الجوية في خبي سجلت أمطارا غزيرة بمستويات مختلفة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إن دوكسوري أثر في 1.46 مليون شخص في فوجيان، حيث أعيد توطين أكثر من 363 ألفا، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تزيد على 3.1 مليار يوان (430 مليون دولار).

فيما حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية خانون، التي من المتوقع أن تكتسب بسرعة قوة الإعصار وتضرب هذا الأسبوع الساحل الصيني المكتظ بالسكان في مقاطعة تشجيانج، بين شنغهاي وفوجيان.