الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من بيانات أمريكية ورفع الفائدة

تعافت أسعار الذهب اليوم قليلا من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % مسجلا 1950.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو تموز. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1949.80 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.5 % منذ بداية الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو مع مواصلة المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات أمس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.

ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 % في الجلسة السابقة بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.

وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.19 دولار وكذلك البلاتين بنفس النسبة إلى 938.85 دولار أما البلاديوم فقد تراجع 0.5 % إلى 1234.21 دولار. ومن المتوقع أن تسجل كل تلك المعادن خسارة أسبوعية.