ارتفاع أرباح "ستاندرد تشارترد" 27% إلى 1.6 مليار دولار خلال 3 أشهر

رفع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني توقعاته لحجم أرباحه خلال العام الجاري. وذكر البنك في بيان أن أرباحه المعدلة قبل احتساب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

وقال البنك إن أرباحه سوف ترتفع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 12% إلى 14% بزيادة من توقعات سابقة بلغت 10%. واعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وتعززت أرباح البنك بفضل الأداء القوي في مجال التعاملات البنكية في ظل ارتفاع اسعار الفائدة ومعدلات التداول.