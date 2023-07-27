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"بدجت" تربح 70.2 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 12.5 %

"بدجت" تربح 70.2 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 12.5 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-6-2023 (3 أشهر)

بند

الربع الحالي

الربع المماثل من العام السابق

التغير%

الربع السابق

التغير %

المبيعات/الايرادات

340,553

231,245

47.27

298,705

14.01

اجمالي الربح (الخسارة)

112,940

91,572

23.33

104,006

8.59

الربح (الخسارة) التشغيلي

82,276

66,881

23.02

77,854

5.68

صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة

70,284

62,480

12.49

69,318

1.39

اجمالي الدخل الشامل

70,284

62,480

12.49

69,318

1.39

جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

بند

الفترة الحالية

الفترة المماثلة من العام السابق

التغير%

المبيعات/الايرادات

639,258

479,545

33.3

اجمالي الربح (الخسارة)

216,946

178,447

21.57

الربح (الخسارة) التشغيلي

160,130

131,011

22.23

صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة

139,602

122,752

13.73

اجمالي الدخل الشامل

139,602

122,752

13.73

إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)

1,757,391

1,628,673

7.9

ربحية (خسارة) السهم

1.96

1.72

جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

بند

توضيح

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في ايرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة نمو الأسطول.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل أساسي إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في ايرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة التحسن المستمر في نسبة الاشغال.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في ايرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة نمو الأسطول مع التحسن المستمر في نسبة الاشغال.

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