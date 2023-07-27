"بدجت" تربح 70.2 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 12.5 %

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في ايرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة نمو الأسطول.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل أساسي إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في ايرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة التحسن المستمر في نسبة الاشغال.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى