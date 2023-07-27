"بدجت" تربح 70.2 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 12.5 %

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-6-2023 (3 أشهر)
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الايرادات
|
340,553
|
231,245
|
47.27
|
298,705
|
14.01
|
اجمالي الربح (الخسارة)
|
112,940
|
91,572
|
23.33
|
104,006
|
8.59
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
82,276
|
66,881
|
23.02
|
77,854
|
5.68
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
70,284
|
62,480
|
12.49
|
69,318
|
1.39
|
اجمالي الدخل الشامل
|
70,284
|
62,480
|
12.49
|
69,318
|
1.39
|
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الايرادات
|
639,258
|
479,545
|
33.3
|
اجمالي الربح (الخسارة)
|
216,946
|
178,447
|
21.57
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
160,130
|
131,011
|
22.23
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
139,602
|
122,752
|
13.73
|
اجمالي الدخل الشامل
|
139,602
|
122,752
|
13.73
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
1,757,391
|
1,628,673
|
7.9
|
ربحية (خسارة) السهم
|
1.96
|
1.72
|
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في ايرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة نمو الأسطول.
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل أساسي إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في ايرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة التحسن المستمر في نسبة الاشغال.
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في ايرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة نمو الأسطول مع التحسن المستمر في نسبة الاشغال.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|
لا يوجد
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
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