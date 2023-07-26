مبيعات المساكن الجديدة الأمريكية تهبط 2.5% خلال يونيو 

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بعد ارتفاعها في مايو الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 15 شهرا.

وذكرت الوزارة أن المبيعات تراجعت بنسبة 2.5 في المائة سنويا إلى ما يعادل 697 ألف وحدة سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة إلى ما يعادل 715 ألف وحدة سنويا خلال مايو وفقا للبيان المعدل.

كان محللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 5 في المائة إلى ما يعادل 725 ألف وحدة سنويا مقابل 763 ألف وحدة سنويا خلال الشهر السابق وفقا لـ"الألمانية".

وقالت نانسي فاندن هوتون كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس "نتوقع تراجعا أكثر في مبيعات المساكن الجديدة، مع دخول الاقتصاد دائرة الركود وتراجع سوق العمل... ورغم ذلك فإن نقص المعروض من المساكن القائمة ومرونة الطلب يمكن أن تبقي على الأرض جيدة للمبيعات".