الإعاقة لم تمنع البلوي من مواصلة شغفه وهوايته في النحت

يعد الشغف في ممارسة الهوايات، أبرز سمات المبدعين لقضاء أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة، فعلى سبيل الذكر يقضي المواطن عبدالكريم البلوي معظم وقته بمزاولة شغفه وهوايته في النحت، ففي كل زاوية من رفوف منزله تجد منحوتات متنوعة تحاكي أبرز المعالم التاريخية للعلا التي ولد وترعرع فيها.

حيث يروي أن بداياته في هذه الهواية منذ الطفولة، حيث تعد العلا بيئة محفزة تساعد على النحت والخروج بمجسمات وأعمال رائعة، مضيفا أن عملية النحت تحتاج إلى الإتقان والصبر، فقد يصل العمل في بعض الأعمال إلى أيام وشهور.

وأضاف أنه أصيب في عموده الفقري جراء حادث مروري في منتصف عمره، وأخبره الأطباء بأنه قد يعيش بقية حياته مقعدا على عربيته المتحركة ذات العجلتين، فأدرك وقتها بأنه وإن توقفت قدماه عن الحركة فلن تتوقف يداه عن الشغف والإبداع، بل ستجعله تلك الإعاقة أكثر إصرارا على إثبات وجوده ومواصلة موهبته التي بدأت معه منذ الصغر.

واستلهم من تجربته لكل شاب من ذوي الإعاقة أن يمارسوا هواياتهم وشغفهم في تحقيق طموحاتهم وأهدافه، مشيرا إلى أنه دائما يتطلع إلى تطوير موهبته وتسويق أعماله، وعرضها وبيعها في الأسواق، حيث تستقبل العلا سنويا العديد من الزوار من مختلف دول العالم، وما تقدمه الهيئة الملكية للعلا من دور كبير في دعم أبناء وبنات المحافظة من خلال البعثات، والدورات التدريبية، وورش العمل التي تقدم بشكل مجاني.