"الناقول": سهم الشركة نقي شرعيا وغير مختلط

أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول اليوم أن سهم الشركة هو سهم نقي شرعيا وغير مختلط وذلك استنادا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ "مختلط"، وذلك على النحو التالي:

- النشاط الذي تعمل به شركة أبناء محمد حسن الناقول هو نشاط مباح شرعا، ولا يوجد لدى الشركة أي تعامل محرم في استثمار، أو إيراد، أو قروض.

- جميع قروض الشركة مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

- التزمت الشركة بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم التي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزاما من الشركة بشفافية الإفصاح.

- لم تتلق الشركة أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ التي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة علما بأنه تم التواصل معهم من قبل الشركة وتوفير كافة البيانات التي تثبت خطأ التصنيف.