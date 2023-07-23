معاهدة فرساي والأبعاد الاقتصادية

بلغ الجدل حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا ذروته. تعد الحجج المؤيدة مقنعة إلى حد ما. ومع ذلك، قد تكون هناك أيضا عواقب لهذا العمل.

أقرت كندا تشريعا يسمح بإعادة توزيع الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، قدم أربعة أعضاء في الكونجرس تشريعات لإعادة تخصيص الأصول الروسية السيادية لفائدة أوكرانيا. ونظر زعماء الاتحاد الأوروبي في القضية في قمتهم الأخيرة، على الرغم من أن المستشار الألماني أولاف شولتس وآخرين أعربوا عن قلقهم إزاء احتمالات انتهاك إجراء مماثل للقانون الدولي.

لقد تم تجميع الحجج المؤيدة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة بشكل ملائم في مكان واحد بوساطة لورانس سمرز وفيليب زيليكو وروبرت زوليك. تمتلك روسيا الوسائل اللازمة لتمويل عملية إعادة الإعمار. كما سيكون الاقتصاد النشط والقوي أفضل دفاع لأوكرانيا بعد الحرب. ثم هناك الحالة الواقعية. حكومات مجموعة السبع مثقلة بالديون وتواجه الحاجة إلى تخصيص موارد إضافية للدفاع الوطني، والانتقال الأخضر، والشيخوخة السكانية. وبالفعل، هناك علامات تدل على الكلل في تقديم المساعدات الأوكرانية، ويتساءل النقاد عن سبب تحمل الدول الغربية تكاليف حرب لم تبدأها.

يتم الاستماع إلى هذه الشكاوى على الرغم من حقيقة مفادها أن التحويلات المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار شهريا، تبدو ضئيلة مقارنة بتكاليف إعادة بناء أوكرانيا. وفي آذار (مارس) الماضي، قدر البنك الدولي هذه التكاليف بمبلغ 411 مليار دولار. وتستمر هذه التكاليف في التصاعد مع كل يوم إضافي من القتال.

لن تقدم حكومات مجموعة السبع تمويلا بهذا الحجم. ومن المؤكد أن الدول الأخرى والمؤسسات المالية متعددة الأطراف ستسهم في هذه الجهود، وسيتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون كافيا حتى لو تم تزويده بتأمين ضد الحرب. وفي ظل هذه الظروف، فإن 230 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، إضافة إلى الفوائد، من شأنها أن تساعد على سد هذه الفجوة.

يمكن تجاهل بعض الاعتراضات بسهولة. يتمثل أحد المخاوف في أنه إذا تم حجز احتياطيات البنك المركزي من العملات، فستتوقف البنوك المركزية عن الاحتفاظ بالاحتياطيات، وسيصبح النظام النقدي الدولي غير سائل وغير مستقر. لكن البنوك المركزية التي ترتكب حكوماتها أفظع الانتهاكات للمعايير الدولية هي وحدها التي ستخضع لمثل هذه الإجراءات. لن تكون المخاطر عامة.

ويشعر آخرون بالقلق من أن الدور الدولي للدولار سيتضاءل إذا قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحجز الاحتياطيات الروسية. لكن هذه الحجة تتجاهل حقيقة مفادها أنه لا يوجد بديل عملي للدولار. على الرغم من تعظيم الرنمينبي الصيني بشكل متزايد، إلا أنه لا يزال متخلفا عن الركب كعملة دولية.

هل سيكون هذا الإجراء قانونيا؟ من الأفضل ترك تفسير القانون الحالي للمحامين. لكن إذا كانت الأحكام القانونية هي الحاجز، فيجب تغيير القوانين المعنية.

من ناحية أخرى، فإن حيازة الأصول الروسية المجمدة من شأنه أن تمنح الكرملين أداة دعائية قوية يمكن من خلالها تصوير روسيا كضحية. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة التفاوض على هدنة دائمة، وسيقلل من احتمالات الانتقال إلى حكومة تحترم وحدة أراضي أوكرانيا وتعيد إقامة العلاقات السلمية مع الغرب. إن عرض إعادة الأموال المجمدة إذا التزمت روسيا بتعهداتها بموجب القانون الدولي يمكن أن يكون له أثر عكسي.

هناك تشابه واضح هنا مع التعويضات الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى. كان لبند ذنب الحرب في معاهدة فرساي، الذي ألقى باللوم على ألمانيا، ومشروع قانون التعويضات الضخمة الذي تم إرفاقه لاحقا، عواقب اقتصادية وسياسية مدمرة على جمهورية فايمار.

كان التضخم المفرط في 1923 وانهيار الإنتاج فيما بعد ناتجا جزئيا عن عبء التعويضات هذا. فقد حدث التضخم المفرط عندما أجبرت الحكومة الألمانية، التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المحلية أثناء دفع التعويضات، البنك المركزي على توفير التمويل النقدي. كما أشار روجر مايرسون من جامعة شيكاغو، فإن المستشار هاينريش برونينج، الذي يسعى إلى إثبات الحاجة الملحة لتعليق مدفوعات التعويضات، "دفع الاقتصاد الألماني عمدا إلى أسوأ فترات الكساد" وذلك من خلال العمل على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الركود في الثلاثينيات بشكل كبير.

وأسهمت هذه الكوارث الاقتصادية في تقويض ثقة الألمان بقدرة قادتهم المنتخبين على إدارة شؤون البلاد وتعزيز جاذبية الديماغوجيين الذين حملوا الحلفاء مسؤولية مشكلات ألمانيا، ما مهد الطريق أمام تجدد النزعة العسكرية. وفي حين لا يمكن تحميل مسؤولية صعود هتلر الكاملة لأزمة الكساد العظيم "الذي تضمن أكثر من مجرد تعويضات"، فإن الالتزامات التي فرضتها معاهدة فرساي لم تساعد على حل الأمور.

إن الوضع اليوم مختلف. قد يكون فرض ضريبة التعويضات على روسيا مرة واحدة، وليس أزمة مستمرة. لن يكون لدى القادة الروس الحافز نفسه لسوء إدارة اقتصادهم من أجل انتزاع التنازلات من دائنيهم.

في الوقت الحالي، لا توجد ديمقراطية روسية ينبغي الحفاظ عليها. لكن من المهم التفكير في تطوير السياسات الداخلية والخارجية لروسيا بمجرد انتهاء الحرب. في هذه المرحلة، سيشكل التخفيف من "مخاطر فرساي" مصدر قلق رئيس للجميع.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.