غدا .. أخضر المبارزة ينطلق في بطولة العالم  

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة، استعداده للمشاركة في منافسات بطولة العالم للمبارزة التي ستنطلق غد السبت، في مدينة ميلان الإيطالية، بعد أن أجرى اليوم الجمعة فحص أدوات الأسلحة للاعبين.

ويشارك في بطولة العالم 980 لاعباً من50 منتخباً، ويستهل الأخضر السعودي مشواره في البطولة غداً السبت بمنافسات سلاح السايبر (فردي) والذي يمثله عادل المطيري وأحمد القديحي ومحمد العمرو وعبدالله المنسف.

ويشرف على المنتخب السعودي المدرب الفرنسي سيريل ، مدير الأداء الرياضي في الاتحاد، والمدرب الوطني ماجد المطيري، فيما يبدأ الأخضر السعودي لسلاح الابيه منافساته في (الفردي) بعد غد الاحد.

وكان الفرنسي سيريل مدرب المنتخب السعودي، قد اجتمع باللاعبين بعد التدريب الذي أجري اليوم، وحثهم على اللعب بثقة وجدية، والاستفادة من المعسكرين التدريبيين في مدينة أورليان الفرنسية ومدينة فورميه الايطالية، وذلك بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة وعبدالله السنيد المدير التنفيذي.