فعاليات تراثية منوعة في مهرجان الأطاولة التراثي السابع

يشهد مهرجان الأطاولة التراثي في نسخته السابعة عديدا من الفعاليات التراثية والثقافية التي تحاكي تراث وتاريخ المنطقة وتستهدف مختلف فئات المجتمع.

ويقضى الزوار في الوادي الأخضر بالقرية وقتا مع الطبيعة والفعاليات التي تبرز ملامح الماضي الذي يتميز بوجود شلالات ومياه جارية في جنباته، ويحتضن الوادي أركانا عديدة للأسر المنتجة التي تعرض أشهر الملبوسات القديمة والأكلات الشعبية، إلى جانب عرض مباشر لكيفية البناء بالحجر ونحته قديما والزراعة والحصاد في القدم، وطريقة إعداد الدقيق بالرحى، فضلا عن وجود العديد من المطاعم والمقاهي.

ووفقا لـ"واس"، يبرز في القرية التراثية بالأطاولة متحف الشملاني الذي يضم عديدا من القطع التراثية المختلفة في مختلف الجوانب، كما يشهد مسرح المهرجان أمسيات شعرية وثقافية ومسابقات وألعاب للأطفال والهدايا، إلى جانب إقامة ألوان من الفنون الشعبية مثل العرضة والملعبة والمسحباني.

ونال العزف على الناي إعجاب زوار القرية التراثية بالأطاولة حيث يقدم أنغاما مختلفة من الأغنيات الوطنية والإنشادية المنوعة.