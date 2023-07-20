السعودية الأولى عالميا في صادرات التمور .. تجاوزت 1.28 مليار ريال

حققت المملكة زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال 2022، بكمية تجاوزت 321 ألف طن، وبقيمة بلغت 1.28 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4 في المائة عن العام 2021، و121 في المائة عن العام 2016 الذي بلغت قيمة صادرته 579 مليون ريال بكمية 134 ألف طن، بينما شهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023، ارتفاعا بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال، بزيادة 2.5 في المائة مقارنة بالربع الأول لعام 2022، وشملت الصادرات 111 دولة حول العالم.

ووفقا لـ "واس"، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج أكثر من 300 صنف من التمور أشهرها السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري، بإنتاج يتجاوز 1.6 مليون طن سنويا؛ حيث تشهد السعودية تطورا كبيرا ونموا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021.

وأشارت إلى أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز 34 مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة، وتستحوذ منطقة القصيم على 11.2 مليون نخلة، والمدينة المنورة 8.3 ملايين نخلة، والرياض 7.7 ملايين نخلة، والمنطقة الشرقية 4.1 ملايين نخلة، مؤكدة أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة والذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة، والجهات ذات العلاقة على دعم وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.