اليانصيب .. من يفوز بمليار دولار هذه المرة؟

لافتة إلكترونية معلقة في أحد المتاجر في نيويورك تعلن عن جائزة اليانصيب التي تزيد على مليار دولار، بينما يغادر رجل المتجر بتذاكر اليانصيب الخاصة به، وتقدر الجائزة بنحو مليار دولار، حيث تعد سابع أكبر جائزة عبر تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة. "أ ب"