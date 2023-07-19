21 مليار دولار قيمة أكبر 10 شركات تأمين مدرجة في الأسواق الخليجية .. 72 % منها سعودية

سجلت القيمة السوقية لأكبر عشر شركات تأمين مدرجة في الأسواق الخليجية، نحو 21 مليار دولار، استحوذت الشركات السعودية على النصيب الأكبر منها بنحو 72 في المائة ، وذلك بنهاية جلسة 19 تموز (يوليو) الجاري.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البورصات الخليجية، تصدرت "بوبا العربية" المدرجة في "تاسي" القائمة، بقيمة سوقية قدرت بنحو 7.36 مليار دولار تمثل 35 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات العشر الكبرى.

وتبعتها شركة "التعاونية" المدرجة أيضا في السوق السعودية، ضمن مؤشر "تاسي" بإجمالي 5.22 مليار دولار، بما يعادل نحو 25 في المائة من الإجمالي. فيما استحوذت شركتا "بوبا العربية"، و"التعاونية" على 60 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات.

ثالثا، جاءت "مجموعة التأمين القطرية" المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بقيمة 2.04 مليار دولار، حيث قدرت بنحو 10 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وجاءت شركتا "جي آي جي" المدرجة في بورصة الكويت، و"تكافل الراجحي" المدرجة في "تاسي" رابعا، وخامسا، بقيم 1.61 مليار دولار و1.56 مليار دولار على التوالي، لتقدر حصة كل منهما بنحو 8 في المائة من القيمة السوقية.

وفي الترتيب السادس حلت شركة "أبو ظبي الوطنية للتأمين" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 0.91 مليار. فيما جاءت سابعا، شركة "عمان الدولية للتنمية والاستثمار" 0.66 مليار إحدى الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.

وقدرت حصص الشركات الثلاث: التأمين العمانية، السعودية لإعادة التأمين، وجي آي جي السعودية بمعدل 2 في المائة لكل منهما من إجمالي القيمة السوقية للشركات الكبرى.

72 في المائة للشركات السعودية

استحوذت الشركات السعودية على النصيب الأكبر من القيمة السوقية للشركات العشر بنحو 15 مليار دولار (56.3 مليار ريال) ، ممثلة بخمس شركات ضمن القائمة وبحصة بلغت 72 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وكانت شركات قطاع التأمين السعودية أفصحت في نهاية يونيو الماضي عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركات بنحو 600 مليون ريال استحوذت كل من "بوبا العربية"، و"التعاونية"، و"تكافل الراجحي" على نصفها عند 54 في المائة من إجمالي الأرباح.

وتراوحت حصيلة شركات كل من قطر، والكويت، والإمارات من القيمة السوقية بين 7 و10 في المائة، فيما شكلت حصة سلطنة عمان بنحو 3 في المائة. الشركات الخمس المتبقية توزعت بين شركتين إماراتيتين وشركة واحدة لكل من قطر، والكويت، وعمان.



وحدة التقارير الاقتصادية