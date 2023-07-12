تباطؤ التضخم الأمريكي يقفز بالذهب 1.3%

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال إزاء إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد في السابق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1957.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 1.3 بالمئة إلى 1961.70 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع. وعلى مدى العام المنصرم الذي سبق يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ثلاثة بالمئة مقارنة بتقديرات لـ"رويترز" بلغت 3.1 بالمئة.

وتراجع الدولار واحد بالمئة اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عام بعد بيانات التضخم الأمريكية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.8770 بالمئة.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وراهن متعاملون اليوم الأربعاء على أن التضخم يتباطأ بصورة سريعة بما يكفي للسماح للمركزي الأمريكي بإنهاء سياسة التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 25 و26 يوليو كما هو متوقع بشكل كبير.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 91 بالمئة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو، وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 24.11 دولار للأوقية وهو أعلى سعر له منذ 19 يونيو، وقفز البلاتين 2.9 بالمئة إلى 950.98 دولار، بينما صعد البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1281.23 دولار.