الأسهم اليابانية تسجل أدنى مستوياتها في شهر متأثرة بصعود الين

سجلت الأسهم اليابانية أسوأ أداء بين الأسواق الآسيوية اليوم الأربعاء مع هبوط المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوياته في شهر إذ كبح ارتفاع الين موجة صعود للسوق، غير أن احتمال إدراج وحدة تابعة لمجموعة سوفت بنك حد من الخسائر.

وتراجع نيكاي 1.3 في المائة إلى 31791.71 نقطة في التعاملات الصباحية قبل أن يعوض بعض خسائره ويغلق منخفضا 0.8 في المائة عند 31943.93 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 في المائة ليغلق عند 2221.48 نقطة.

وعادة ما يتحرك الين والأسهم في اتجاهين عكسيين إذ ينال صعود العملة من قدرة شركات التصدير على المنافسة كما يرفع سعر الأسهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وارتفع الين نحو 0.6 في المائة إلى 139.50 مقابل الدولار.

وخسر المؤشر نيكاي أكثر من خمسة في المائة منذ أن سجل أعلى مستوياته في ثلاثة عقود الأسبوع الماضي.

وذكرت "رويترز" أن مجموعة سوفت بنك التكنولوجية ووحدتها زد هولدنجز لخدمات الإنترنت تدرسان إدراج شركة المدفوعات التابعة لهما في الولايات المتحدة ما أدى لارتفاع أسهمهما وحد من خسائر المؤشر الرئيس.

وقفز سهم زد هولدنجز 5.6 في المائة وزاد سهم سوفت بنك 2.1 في المائة.



"نيكاي" يسجل أطول سلسلة خسائر في 2023 وسط تراجع أسهم التكنولوجيا