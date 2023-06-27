"نيكاي" يسجل أطول سلسلة خسائر في 2023 وسط تراجع أسهم التكنولوجيا

سجل المؤشر نيكاي الياباني أطول سلسلة خسائر هذا العام اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم الكثير من كبريات شركات التكنولوجيا في البلاد مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية في ختام تعاملات أمس.

وعلى الرغم من استمرار هيمنة عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن بلغ المؤشر نيكاي ذروة 33 عاما الأسبوع الماضي، زادت خسائر الجلسة الأخيرة بسبب مكاسب الأسهم الصينية وسط توقعات متزايدة بتحفيز حكومي وشيك.

واختتم نيكاي اليوم على انخفاض 0.49 في المائة عند 32538.33 نقطة، مقلصا الخسائر المستمرة في معظم تعاملات ما بعد الظهر. وهبط المؤشر في وقت سابق بما يصل إلى 1.2 في المائة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المائة إلى 2253.81 نقطة.

ونزل نيكاي 3.1 في المائة مواصلا سلسلة خسائر مستمرة لـ 4 أيام، وهي الأطول منذ منتصف ديسمبر، وكان قد سجل ذروة 33 عاما عند 33772.89 نقطة يوم 19 يونيو، وتصدرت سايبر إيجنت للإعلانات خسائر نيكي إذ هوى سهمها 4.08 في المائة ، بينما تراجع سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 2.49 في المائة.

وهبط سهم سوفت بنك للاستثمار بالشركات الناشئة 1.57 في المائة، وكذلك تراجع سهم سوني 1.23 في المائة وسهم ريكروت للتوظيف 1.43 في المائة، وعلى النقيض، تصدرت شركات الشحن المكاسب، إذ قفز سهم كاواساكي كيسن 11.49 في المائة. وارتفعت أسهم نيبون 3.7 في المائة وميتسوي 3.08 في المائة.