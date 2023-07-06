بعد إحالته للتقاعد .. صاروخ "أريان 5" ينفذ مهمته الأخيرة

انطلقت من كورو الفرنسية الرحلة الأخيرة لـ"أريان 5" بعد إرجائها مرتين، فيما يحمل الصاروخ الذي يحال على التقاعد بعد 27 عاما حقق خلالها إنجازات لقطاع الفضاء الأوروبي، قمرين اصطناعيين فرنسيا وألمانيا.

وأقلع "أريان 5" بنجاح من مركز غويانا الفضائي في كورو، بعدما كان أرجئ إطلاقه مرتين، في 16 حزيران (يونيو) لأسباب تقنية وفي الرابع من تموز (يوليو) بسبب الأحوال الجوية.

وانفصل عنه بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعه قمر اصطناعي فرنسي للاتصالات العسكرية "سيراكوز 4 ب" وقمر اصطناعي ألماني تجريبي.

وأطلق الصاروخ أمام أعين مئات المتفرجين الذين تجمعوا في المكان، بينهم مسؤولون محليون ووزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا.

وعبر البعض عن فرحتهم بعد نجاح عملية الإقلاع، فيما صفق آخرون عقب عملية انفصال الصاروخ الثانية عن المنصة.

وبحسب "الفرنسية"، تعد هذه الرحلة هي الـ117 للصاروخ الذي عرف بدايات صعبة، إذ إنفجر عقب إطلاقه في أول مهمة له، وقال إرفيه جيليبير الذي كان آنذاك مهندسا للصاروخ، "استغرق الأمر عامين لإعادة إدخال الصاروخ في الخدمة".

ودخل صاروخ "أريان 5" بعد الحادثة عصره الذهبي الذي تكلل بسلسلة من النجاحات، فاعتمدته "ناسا" لإرسال تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار. وعقب عملية الإطلاق هذه التي نفذت في 2021 بات الصاروخ الذي أرسل فيه مسبار روزيتا الفضائي إلى مذنب 67 بي/تشوريوموف جيراسيمنكو "2004" ومستكشف أقمار المشتري الجليدية إلى المشتري نيسان (أبريل) 2023، يحظى بمكانة كبيرة.

ومن الناحية التجارية، كان الصاروخ "عنصرا تقدميا في المجال الفضائي في أوروبا"، على ما أكد مدير النقل الفضائي لوكالة الفضاء الأوروبية دانيال نوينشفاندر.

وشاركت 12 دولة في تصنيع الصاروخ الثقيل الذي حل مكان "أريان 4" مع قدرة إطلاق مضاعفة عنه، وهي ميزة تنافسية مكنت أوروبا من ترسيخ نفسها في سوق الأقمار الاصطناعية للاتصالات.

وقال نوينشفاندر إن أوروبا استفادت أيضا من "فترة راحة" من الولايات المتحدة.

وتابع، "نشهد حاليا وضعا معاكسا"، إذ تجد أوروبا نفسها محرومة تقريبا من الوصول المستقل إلى الفضاء.

وستتبع الرحلة الأخيرة لـ"أريان 5" أشهر طويلة من الفراغ بانتظار تولي "أريان 6" زمام الأمور نهاية 2023 في أحسن الأحوال.

وصمم "أريان 6"، وهو أكثر قوة وتنافسية من "أريان 5" وبلغت تكلفته نصف ما أنفق على سلفه "أريان 5"، لمواجهة المنافسة الشرسة في مجال الصواريخ بفعل هيمنة شركة "سبايس إكس" الأمريكية التي تنفذ أكثر من عملية إطلاق واحدة في الأسبوع.

وتجرى اختبارات تأهيل "أريان 6" على قدم وساق، لكن الأجواء قاتمة في كورو. فتقاعد "أريان 5" سيتسبب بإلغاء 190 منصبا من أصل 1600، لأن الصاروخ الجديد لا يحتاج إلى قوى عاملة كثيرة ومتطلبات صيانة كبيرة.