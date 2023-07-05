الوسط المضغوط .. توقعات مبهمة وأولويات متضاربة

يمكن أن يشعر المديرون في كثير من الأحيان بأنهم "الوسط المضغوط". إذ يكلفون بتنفيذ أوامر المسؤولين الأعلى مع تحفيز الذين يشرفون عليهم للقيام بعملهم على أكمل وجه. إنهم في الصفوف الأمامية في تنفيذ سياسات التنوع والرفاهية والتكيف مع أنماط العمل الهجين أو العمل عن بعد. وقريبا، سيتعين عليهم التعامل مع الذكاء الاصطناعي الذي يغير ممارسات العمل.

تشير الأدلة الآن إلى أن كثيرا من مديري الإدارة الوسطى يعانون تحت هذا الضغط. وفقا لمسح شمل 8500 عامل أجرته شركة فيتاليتي العام الماضي لمعرفة أفضل مكان عمل في بريطانيا، كان مديرو الإدارة الوسطى في الأغلب ما يقولون إنهم يعانون الإرهاق مقارنة بكبار المديرين التنفيذيين أو الموظفين العاديين. كما أنهم كانوا أقل احتمالا للقول إن لديهم توازنا جيدا بين العمل والحياة.

وبشكل مشابه، وجدت دراسة أجرتها شركة مايكروسوفت في أيلول (سبتمبر) 2022 شملت 20 ألف عامل في مجال المعرفة في 11 بلدا أن 53 في المائة من المديرين شعروا بأنهم مرهقون.

كما وجدت جالوب، وهي شركة استطلاع أمريكية، أن المديرين في الأغلب ما يواجهون توقعات غير واضحة وأولويات متعددة متضاربة، وأن متوسط أسبوع عمل المدير أطول بنصف يوم من "الموظف العادي".

إذن، ما الذي يمكن أن تفعله الشركات لدعم المديرين المتوسطين، للقيام بوظائفهم بشكل جيد والبقاء في حالة توازن؟

أحد العوامل التي كثيرا ما يتم ذكرها هو التدريب. وجدت دراسة استقصائية أجراها معهد تشارد للأفراد والتنمية في 2022، وهي جمعية لمتخصصي إدارة الموارد البشرية، أن 53 في المائة فقط من المديرين قالوا إنهم تلقوا تدريبات وحصلوا على المعلومات التي يحتاجون إليها لإدارة موظفيهم بشكل جيد.

تقول فاريما داربيشاير، مديرة البرامج في المملكة المتحدة في ذا سيتي مينتال هيلث ألاينس - مؤسسة غير ربحية تجمع بين قادة الأعمال، والموارد البشرية، والمتخصصين في الرفاهية والتنوع والشمول - إنه من الضروري أن يتلقى المديرون التوجيه الصحيح، والمساحة اللازمة للقيام بما هو متوقع منهم. إذا وظف المدير عضو فريق ذا تنوع عصبي، مثلا، يجب أن يكون المدير مجهز لتقديم الدعم الصحيح. وتشرح قائلة، "إنها مسؤولية إضافية ويجب على الشركات إتاحة الوقت لها".

كما يحتاج المديرون إلى المساعدة للحفاظ على صحتهم العقلية. تقول داربيشاير إن هناك زيادة ملحوظة في طلبات التدريب على هذا الأمر. "هم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على وضع حدود لأنفسهم، إضافة إلى دعم الموظفين"، كما تشير. وإلا فلن يتمكن المديرون من أداء دورهم بفاعلية، "لا يمكنك صب الماء من كوب فارغ".

مع ذلك، يختلف تدريب المديرين عبر القطاعات، وفقا لنانسي هي، المديرة التنفيذية لـ"وات وركس ويلبينغ"، وهي شركة ذات اهتمام مجتمعي تجمع الأدلة على التدخلات في مكان العمل وتشاركها. علاوة على ذلك، تقوض الاستقلال الذاتي على مر الأعوام، كما تقول. في هذه الأيام، العمل بصفتك مديرا يجلب لك ضغوطا، لكن ليس بالضرورة أن يجلب لك السيطرة.

العامل الآخر هو التوقعات، ما يتوقعه أعضاء الفريق من مديرهم مختلف جذريا الآن. يريدون مرونة أكثر وتطويرا وظيفيا أكبر وأجرا أكثر.

لكن، في الوقت نفسه، هل يوضح كبار القادة ما يريدون من مديريهم من الإدارة الوسطى؟

يقول دوغ رود، مدير المملكة المتحدة وأيرلندا في مجموعة بيج جروب للتوظيف، "نحاول أن نكون واضحين تماما بشأن التوقعات لكن يجب أن يأتي ذلك مع المستوى المناسب من الدعم"، إضافة إلى "أسئلة حول كيف يمكن أن يمثل ذلك تحديا وكيف يمكنك العمل على حله". ينصح رود باستخدام أسلوب "التدريب" بدلا من مجرد إصدار الطلبات - وإلا سيغادر المديرون الذين يشعرون بعدم الدعم.

يدير كيفين جاكوبي، مهندس برمجيات يشرف على فريق في شركة دينتالي التي تطور برنامج لإدارة طب الأسنان، فريقا آخر وستة مهندسي برمجيات، لكنه يريد معرفة جودة أدائه. على الرغم من أنه لا يشعر بأنه غير مدعوم باعتباره مديرا، فإنه يعتقد أن ثقافة الملاحظات التي اعتاد عليها في شركته السابقة لم يتم تأسيسها بعد في شركة دينتالي، لأن الشركة نمت بسرعة كبيرة. لذلك، بينما يتمتع بقدر أكبر من الحرية، "قد يكون من المعقد معرفة ما إذا كنت أقوم بعمل جيد أو ألبي التوقعات".

يقول خبراء الإدارة إن تعزيز بيئة السلامة النفسية أمر لا يقدر بثمن، حتى يتمكن الناس من الشعور بالراحة عند طرح المشكلات وتكون الثقافة العامة إيجابية. مع ذلك، تقول جين شيرلر-جورملي، مديرة الأفراد والمجتمعات في مجموعة سيسكو للتكنولوجيا، إن إيجاد مثل هذه البيئة لا يحدث بين عشية وضحاها - بل يتطلب "تركيزا ثابتا على الثقة". وتؤكد أهمية ما تسميه "سرد القصص"، الذي يبرهن أنه لا بأس من التعبير عن الرأي. كما تعطي مثالا لقائد كبير في المبيعات، تحدث بصراحة عن إرهاقه، وكيف تعامل مع الأمر وما فعله مديره.

يحتوي برنامج مساعدة الموظفين في الشركة أيضا على خدمة محددة لقائدي الفرق، الذين يمكنهم طلب التوجيه حول كيفية معالجة موقف معين مع مرجع مباشر إذا كانوا غير متأكدين أو قلقين. "إن وجود مساحة كهذه يمكن للقائد الرجوع إليها بشكل سري أمرا قويا حقا"، كما تضيف.

يحرص جاكوبي على التأكيد على أنه من المقبول أن تشعر بالإحباط بصفتك مديرا، لكن بتحذير واحد، "لا تنشر الإحباط إلى مرؤوسيك. انشره لمن هم أعلى منك، لأنهم الوحيدون الذين يمكنهم فعل شيء حيال ذلك".