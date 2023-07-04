100 مليار دولار مبيعات أشهر مطاعم الوجبات السريعة العالمية في 2022 عبر 130 ألف منفذ

حققت أشهر ستة مطاعم عالمية متخصصة في البرجر والبيتزا أو الوجبات التي لا تحتاج إلى زمن طويل لتحضيرها، مبيعات قاربت من 100 مليار دولار خلال العام الماضي 2022، عبر أكثر من 130 ألف منفذ بيع منتشرة حول العالم.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية ونظام المبيعات للشركات وموقع statista، ارتفعت إيرادات المطاعم الستة بنحو 0.2 في المائة بفارق 240 مليون دولار عن العام الذي سبقه.

وضمت قائمة المطاعم محل الرصد، (ماكدونالدز، كنتاكي، برجر كنج، دومينوز بيتزا، وينديز، بيتزا هت).

ويعود النمو الطفيف المحقق خلال العام الماضي إلى تسجيل ثلاثة مطاعم نموا في إيراداتها بنسب تصل إلى 6 في المائة، قابله تراجع إيرادات البقية بنسب لم تتجاوز 1 في المائة.

وتصدرت مطاعم كنتاكي التابعة لمجموعة "يم" التي تدير وتشغل بعض العلامات التجارية للوجبات السريعة بأكثر من 31.1 مليار دولار خلال العام الماضي مشكلة 31 في المائة من إجمالي إيرادات الشركات الست، وذلك مع ارتفاع فروع مطاعم كنتاكي إلى 27.7 ألف فرع، 99 في المائة منها بحق امتياز تجاري.

ثانيا حلت مطاعم ماكدونالدز بإيرادات قيمتها 23.2 مليار دولار خلال 2022، وشكلت 23 في المائة من إجمالي الإيرادات المطاعم محل الرصد، محققة صافي دخل 6.2 مليار دولار وهو يقل عن عام 2021 بنحو 18.1 في المائة.

وارتفع عدد فروع مطاعم ماكدونالدز حول العالم لتصل إلى 40.2 ألف فرع، كأعلى المطاعم محل الرصد في عدد الأفرع، فيما بلغت نسبة الامتياز التجاري 95 في المائة.

في المرتبة الثالثة، جاءت مطاعم دومينوز أحد أكبر مطاعم البيتزا بإيرادات 17.5 مليار دولار خلال 2022، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بـ17.7 مليار دولار لعام 2021، ووصل عدد فروعها إلى أكثر من 19.8 ألف فرع.

مطاعم وينديز، حلت في المرتبة الرابعة بإيرادات 13.3 مليار دولار شكلت أكثر من 13 في المائة من إجمالي إيرادات المطاعم الستة، مسجلة ارتفاعا بمعدل 6 في المائة، فيما وصل عدد فروعها إلى 7095 فرعا 94 في المائة منها، حق امتياز تجاري بنحو 6680 فرعا.

خامسا، جاءت مطاعم بيتزا هت التابعة أيضا لمجموعة "يم"، بإيرادات قيمتها 12.8 مليار دولار خلال العام الماضي لتشكل ما نسبته نحو 13 في المائة من إجمالي الإيرادات، ووصل عدد فروعها إلى أكثر من 19 ألف فرع شكل فروع الامتياز التجاري منها 99 في المائة.

وأخيرا مطاعم برجر كنج مسجلة ارتفاعا في الإيرادات بمعدل 4 في المائة لتبلغ 1.8 مليار دولار، فيما شكلت إيراداتها 2 في المائة من الإجمالي، وأيضا ارتفع عدد فروعها ليصل إلى 19.7 ألف فرع.



وحدة التقارير الاقتصادية