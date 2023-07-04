ماهو نظام الامتياز التجاري المتكامل "فرنشايز"؟

عندما يقوم مانح الامتياز التجاري بمنح الحقوق التي تسمح للممنوح باستخدام العلامة التجارية، واستخدام المعرفة الفنية وبيع المنتجات والخدمات، ويشمل هذا تدريب ممنوح الامتياز على جميع الأمور المتعلقة بالإدارة والتشغيل، بما في ذلك التسويق والمبيعات، وإدارة المخزون والمحاسبة، وإجراءات شؤون الموظفين.

وعلاوة على ذلك يوفر مانح الامتياز الدعم عبر التدريب المستمر والتواصل مع ممنوح الامتياز طوال مدة سريان العقد، ومن الأمثلة المعروفة لهذا النوع من الامتياز التجاري هي امتيازات المطاعم ومحلات التجزئة والعديد من الشركات الخدمية.