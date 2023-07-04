ارتفاع طفيف للذهب وترقب لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة الاستقلال الأمريكي لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة لتبلغ 1925.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار، وقد يكون حجم التداول متواضعا بسبب العطلة الأمريكية.

ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 في المائة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي في بورصة شيكاجو التجارية مما يؤدي لرفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و 5.50 في المائة قبل خفض متوقع في في مايو 2024. وأسعار الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما كبح من صعود أسعار السبائك نظرا لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1 في المائة إلى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم 2.1 في المائة إلى 1,254 دولار.