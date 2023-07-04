22.5 مليون ريال تكلفة معسكرات 18 فريقا

قد تصل تكلفة معسكرات أندية دوري روشن السعودي استعدادا للموسم الجديد لأكثر من ستة ملايين دولار (22.5 مليون ريال)، وفقا لمتعهد لإقامة المعسكرات داخل وخارج السعودية.

وقررت أندية الهلال، الشباب، الفتح، والفيحاء إقامة معسكراتها في النمسا، النصر، والحزم في البرتغال، ضمك والرائد في إسبانيا، التعاون، والرياض في هولندا، الأهلي، والطائي في سلوفينا، أبها، والخليج في تركيا، الاتفاق في كرواتيا، والأخدود في مصر فيما اختار الاتحاد حامل اللقب الطائف مقرا لمعسكره الإعدادي.

وأكد لـ"الاقتصادية" صالح اليامي وكيل اللاعبين أن معسكرات الأندية في أوروبا تراوح أسعار إقامتها غير شاملة لأسعار تذاكر الطيران بين 200 و500 ألف دولار، وقال "في تركيا قد تبدأ من 150 ألفا وتنتهي عند 200 ألف أو250 ألفا، أما في مصر فإنها تبدأ من 60 ألفا وتتوقف عن 150 ألف دولار، وداخل السعودية لا تزيد على 100 ألف".

وراوحت أسعار معسكرات أندية الهلال، النصر، الأهلي، الشباب، الفتح، والفيحاء، الحزم، ضمك، الرائد، التعاون، والرياض بين مليونين وخمسة ملايين دولار (7.5 إلى 18.7 مليون ريال)، فيما راوحت أسعار معسكرات الأهلي، الاتفاق، أبها، الخليج، والطائي بين 750 ألفا و1.25 مليون دولار (2.8 إلى 4.6 مليون ريال)، الاتحاد بين 50 ألفا و100 ألف دولار (187.5 ألف إلى 375 ألف ريال)، والأخدود بين 60 ألفا و120 ألف دولار (225 ألفا و450 ألف ريال).

وعلل اليامي تفاوت الأسعار من بلد إلى آخر لعوامل عدة، وقال "سعر الصرف والمعيشة من دولة إلى دولة يختلف، المناخ، الارتفاع عن سطح البحر، نوعية وأسعار الفنادق، المباريات الودية، الأطقم التحكيمية، الملاعب، الخدمات المقدمة، وأيضا الخدمات الإضافية".

وزاد "كل هذه العوامل تضعها الأندية في عين الاعتبار، وربما هناك متطلبات من بعض الأجهزة الفنية تزيد أو تنقص، لكن بشكل عام المعسكرات الأوروبية لن تقل عن 200 ألف دولار ولن تزيد على 500 ألف دولار إلا في حالات خاصة جدا، الأسعار قبل جائحة كورونا تغيرت".

الجدير بالذكر أن متعهدي معسكرات الأندية الإعدادية والتحضيرية يشترطون عند رصد تكلفة المعسكر عددا لا يقل عن 30 فردا، حيث يتم احتساب قيمة المعسكر على النادي، بسعر تكلفة الفرد الواحد (لاعب، إداري، فني، وطبيب)، تشمل: الإقامة، الإعاشة، التدريب، والمواصلات داخل مدينة المعسكر، وتراوح أعداد البعثة الواحدة بين 50 و60 فردا.