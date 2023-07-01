الصين تحث هولندا على عدم عرقلة التعاون في صناعة أشباه الموصلات

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الصين تحث هولندا على عدم عرقلة التعاون الثنائي في صناعة أشباه الموصلات وعدم إساءة استخدام ضوابط التصدير.

وأضافت أن البيان جاء ردا على أسئلة من وسائل الإعلام. وقالت أيضا إن البلدين يتواصلان بشكل متكرر وعلى مختلف المستويات حول هذا الموضوع.

كانت الحكومة الهولندية أعلنت أمس عن قيود جديدة على صادرات بعض معدات أشباه الموصلات، وهو ما يعزز حملة تقودها الولايات المتحدة للحد من إمدادات المكونات عالية التقنية إلى الصين. بحسب "رويترز".