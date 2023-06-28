الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر

استقر الذهب اليوم قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما طغت بيانات اقتصادية أمريكية قوية على وضع الذهب كملاذ آمن، بينما يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات أخرى بحثا عن دلائل على رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1915.45 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 مارس عند 1910 دولارات للأوقية. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولار للأوقية.

وقال مات سمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "البيانات الاقتصادية القوية (في الولايات المتحدة) رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو الليلة الماضية" بحسب "رويترز".

وأشارت البيانات الصادرة أمس إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.

